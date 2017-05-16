Amnesty International отметила усиление преследования правозащитников в мире

16.05.2017 14:26 Правозащитники по всему миру все чаще подвергаются давлению, преследованиям и насилию, говорится в докладе международной неправительственной организации Amnesty International, опубликованном во вторник.



Согласно статистике, в 2016 году в 22 странах погиб 281 правозащитник. Для сравнения, в 2015 году число убиты были 156 борцов за права человека.



"Правительства, вооруженные группировки, концерны и другие власть имущие ведут лобовую атаку на правозащитников", - сказано в докладе, который цитирует радиостанция Deutsche Welle.



В таких странах, как Россия, Египет, Китай, Индия, правительства "борются против гражданского общества, как если бы защита прав человека была преступлением", заявила представитель Amnesty в Германии Андреа Берг.



"Каждое правительство должно гарантировать общественную среду, в которой защитники прав человека могут работать в безопасности", - подчеркнула правозащитница.



В 68 странах правозащитников арестовывали, в 94-х - они подвергались нападениям. Кроме того, в 63 странах были инициированы кампании по дискредитации правозащитников.



В особенности в России и Мексике распространены интернет-сообщества, публикующие дезинформацию о правозащитниках и журналистах, утверждает Amnesty International.















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