Парцхаладзе планирует в ближайшее время покинуть страну - Георгий Вашадзе

16.05.2017 14:36 По заявлению лидера гражданской платформы "Новая Грузия" Георгия Вашадзе, бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе планирует в ближайшие дни покинуть страну. Вашадзе заявил об этом на сегодняшней пресс-конференции.



По словам Вашадзе, на это указывают встречи, проведенные с правоохранительными структурами у него дома, где по информации Вашадзе рассматривают планы выезда Парцхаладзе из страны.



По его же заявлению, информацию об этом ему передали правоохранители, которые принимают участие в разных дискуссиях в связи с этим делом. Вашадзе также заявил, что постараются повернуть дело так, будто Лаша Тордия является любителем устраивать дебош, и склонным к алкоголю.



Георгий Вашадзе призывает парламент немедленно создать следственную комиссию, а также призывает прокуратуру по ходатайству суда ограничить Парцхаладзе на определенный срок в выезде из страны.



Напомним, что касается избиения главы Госаудита Лаши Тордия, который указал на Парцхаладзе как главного участника данного инцидента.

















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