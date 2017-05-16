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Мы открыты для российских туристов, но не смиримся с нарушением законодательства Грузии - Хулордава
16.05.2017 15:21
Мы открыты для российских туристов, но с нарушением законодательства Грузии, естественно, не смиримся, - об этом заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава, комментируя заявление Министерства иностранных дел России.
«У нашей страны очень открытая политика. Мы всегда говорим прямо то, что нужно сказать. У нас четкие позиции в отношении той же России, мы открыты для российских туристов, - много раз зафиксировали это, и с большим одобрением и радостью видим, что Грузия является привлекательным местом для туристов, в том числе, российских туристов. Ни на одном этапе им не создается никаких проблем с точки зрения путешествия в Грузию, но когда имеет место нарушение законодательства Грузии, естественно, Грузия как независимое, суверенное государство ни в коем случае не смирится с нарушением этого закона. Иного комментария на заявление Министерства иностранных дел России я сделать не могу. Мы и в будущем будем соблюдать законодательство Грузии и будем открыты для всех, кто приезжает в Грузию для осмотра туристических достопримечательностей», - заявила Хулордава.
МИД РФ откликнулся на решение властей Грузии внести бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова в так называемый черный список. Как заявили в ведомстве, Тбилиси продолжает "провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Москвой". Министерство иностранных дел РФ советует своим гражданам "взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию".
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