Очередная встреча Абашидзе с Карасиным пройдет в июне

16.05.2017 15:35 Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина планируется в Праге во второй половине июня.



Встречи Абашидзе и Карасина – формат неформального диалога Грузии и России, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами, которые были прерваны в 2008 году. Переговоры не предусматривают обсуждение политических вопросов.



"Встреча будет в июне, но точной даты у нас пока нет. Скорее всего, во второй половине июня", — сказал Абашидзе Sputnik Грузия.

















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