|
Очередная встреча Абашидзе с Карасиным пройдет в июне
16.05.2017 15:35
Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина планируется в Праге во второй половине июня.
Встречи Абашидзе и Карасина – формат неформального диалога Грузии и России, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами, которые были прерваны в 2008 году. Переговоры не предусматривают обсуждение политических вопросов.
"Встреча будет в июне, но точной даты у нас пока нет. Скорее всего, во второй половине июня", — сказал Абашидзе Sputnik Грузия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна