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Прокуратура допросила главу Службы государственного аудита
16.05.2017 16:48
Завершился допрос главы Службы государственного аудита Лаши Тордия. Следователи уже покинули дом генерального аудитора.
Как сообщили следователи в беседе с журналистами, Лаша Тордия говорил как о произошедшем факте, так и о важных для следствия деталях.
Что касается изменения квалификации дела, по словам прокурора, на данном этапе, до завершения следствия, сделать комментарий об изменении квалификации он не может.
Допрос генерального аудитора начался в 11:00 и продолжился 4 часа.
Следователи прокуратуры были у главы Службы государственного аудита у и вчера, однако Лаша Тордия отказался от допроса. Он отложил допрос в связи с состоянием своего здоровья.
Между Лашей Тордия и бывшим главным прокурором Грузии Отаром Парцхаладзе несколько дней назад произошло противостояние, после чего руководителя Службы государственного аудита с различными телесными повреждениями поместили в больницу. Из клиники Тордия выписали вчера.
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