Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокуратура допросила главу Службы государственного аудита


16.05.2017   16:48
Завершился допрос главы Службы государственного аудита Лаши Тордия. Следователи уже покинули дом генерального аудитора.

Как сообщили следователи в беседе с журналистами, Лаша Тордия говорил как о произошедшем факте, так и о важных для следствия деталях.

Что касается изменения квалификации дела, по словам прокурора, на данном этапе, до завершения следствия, сделать комментарий об изменении квалификации он не может.

Допрос генерального аудитора начался в 11:00 и продолжился 4 часа.

Следователи прокуратуры были у главы Службы государственного аудита у и вчера, однако Лаша Тордия отказался от допроса. Он отложил допрос в связи с состоянием своего здоровья.

Между Лашей Тордия и бывшим главным прокурором Грузии Отаром Парцхаладзе несколько дней назад произошло противостояние, после чего руководителя Службы государственного аудита с различными телесными повреждениями поместили в больницу. Из клиники Тордия выписали вчера.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Модернизацией украинских шахт будут заниматься китайцы
Каладзе прокомментировал позицию противников строительства ЛЭП в Тушети
В июне на рынке появятся смартвизоры и планшеты грузинского производства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
Обвалилась часть причала ресторана «Амра» в Сухуми
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мэром Еревана останется прежний градоначальник Тарон Маркарян
В Чечне сотрудник казначейства обвиняется в крупном мошенничестве
СМИ: В Минобороны Армении ожидаются кадровые изменения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна