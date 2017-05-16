Прокуратура допросила главу Службы государственного аудита

16.05.2017 16:48 Завершился допрос главы Службы государственного аудита Лаши Тордия. Следователи уже покинули дом генерального аудитора.



Как сообщили следователи в беседе с журналистами, Лаша Тордия говорил как о произошедшем факте, так и о важных для следствия деталях.



Что касается изменения квалификации дела, по словам прокурора, на данном этапе, до завершения следствия, сделать комментарий об изменении квалификации он не может.



Допрос генерального аудитора начался в 11:00 и продолжился 4 часа.



Следователи прокуратуры были у главы Службы государственного аудита у и вчера, однако Лаша Тордия отказался от допроса. Он отложил допрос в связи с состоянием своего здоровья.



Между Лашей Тордия и бывшим главным прокурором Грузии Отаром Парцхаладзе несколько дней назад произошло противостояние, после чего руководителя Службы государственного аудита с различными телесными повреждениями поместили в больницу. Из клиники Тордия выписали вчера.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

