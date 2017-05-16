«Всенародное» обсуждение конституционных изменений состоится еще в 10 городах

16.05.2017 16:51 «Всенародное» обсуждение конституционного проекта состоится дополнительно в еще нескольких городах. Об этом на пресс-конференции заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, сегодня разработан план продолжения «всенародного» обсуждения конституционных изменений.



«План таков – продолжатся обсуждения в регионах, они состоятся в 10 различных муниципалитетах. Эти муниципалитеты отобраны по различным критериям из разных регионов. Также состоятся 10 встреч в Тбилиси по районам», - заявил Кобахидзе.



Что касается регионов, то это города: Зестафони, Самтредия, Сигнахи, Марнеули, Ахалкалаки, Хуло, Озургети, Поти, Казбеги и Местия.



Кроме того, как отметил Кобахидзе, в течение этого одного месяца состоятся встречи с различными группами интересов, пройдут также встречи в университетах и представителями политических партий.















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