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«Всенародное» обсуждение конституционных изменений состоится еще в 10 городах
16.05.2017 16:51
«Всенародное» обсуждение конституционного проекта состоится дополнительно в еще нескольких городах. Об этом на пресс-конференции заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, сегодня разработан план продолжения «всенародного» обсуждения конституционных изменений.
«План таков – продолжатся обсуждения в регионах, они состоятся в 10 различных муниципалитетах. Эти муниципалитеты отобраны по различным критериям из разных регионов. Также состоятся 10 встреч в Тбилиси по районам», - заявил Кобахидзе.
Что касается регионов, то это города: Зестафони, Самтредия, Сигнахи, Марнеули, Ахалкалаки, Хуло, Озургети, Поти, Казбеги и Местия.
Кроме того, как отметил Кобахидзе, в течение этого одного месяца состоятся встречи с различными группами интересов, пройдут также встречи в университетах и представителями политических партий.
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