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Национальное агентство продовольствия оштрафовало 34 бизнес-оператора
16.05.2017 18:04
Национальное агентство продовольствия в течение одной недели оштрафовало 34 бизнес-оператора, 4 компаниям же приостановило производственный процесс и деятельность.
Национальное агентство продовольствия публикует результаты государственного контроля за прошлую неделю.
Как сообщают в Национальном агентстве продовольствия, за прошедшую неделю (8-14 мая) в регионах Грузии им проведено 109 инспекций.
«Надзор осуществлен у 9 бизнес-операторов, документально проверены 216, для лабораторного исследования взяты 40 образцов продуктов.
За выявленные несоответствия оштрафованы 34 бизнес-оператора. Вследствие критического несоответствия приостановлены производственный процесс и деятельность 4 бизнес-операторов», - сообщает агентство.
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