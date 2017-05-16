Национальное агентство продовольствия оштрафовало 34 бизнес-оператора

16.05.2017 18:04 Национальное агентство продовольствия в течение одной недели оштрафовало 34 бизнес-оператора, 4 компаниям же приостановило производственный процесс и деятельность.



Национальное агентство продовольствия публикует результаты государственного контроля за прошлую неделю.



Как сообщают в Национальном агентстве продовольствия, за прошедшую неделю (8-14 мая) в регионах Грузии им проведено 109 инспекций.



«Надзор осуществлен у 9 бизнес-операторов, документально проверены 216, для лабораторного исследования взяты 40 образцов продуктов.



За выявленные несоответствия оштрафованы 34 бизнес-оператора. Вследствие критического несоответствия приостановлены производственный процесс и деятельность 4 бизнес-операторов», - сообщает агентство.















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