|
«Европейская Грузия» объявляет недоверие расследованию по делу об избиении главы Госаудита
16.05.2017 18:08
"Европейская Грузия" объявляет недоверие расследованию по делу об избиении генерального аудитора, и требует создания следственной комиссии в парламенте.
Фракция вчера зарегистрировала соответствующую инициативу в законодательном органе, а сегодня ее обсудят на заседании бюро. Фракции, входящие в парламентское меньшинство, сегодня же поставят вопрос, чтобы их инициативу внесли в повестку дня ближайшего пленарного заседания.
По заявлению Ирмы Надирашвили, Отар Парцхаладзе до сих пор неформально управляет главным следственным органом, из-за чего дело не будет объективно расследовано. По ее же словам, власть старается оправдать его.
По пояснению Надирашвили, положение усложняет коррупционная сделка, о которой говорит Лаша Тордия, и в которой фигурирует мэрия Тбилиси. Депутат говорит также о необходимости отдельного расследования данного дела. В связи с тем, насколько будет создана следственная комиссия, Ирма Надирашваили считает, что это вопрос престижа председателя парламента.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна