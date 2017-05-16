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«Европейская Грузия» объявляет недоверие расследованию по делу об избиении главы Госаудита


16.05.2017   18:08
"Европейская Грузия" объявляет недоверие расследованию по делу об избиении генерального аудитора, и требует создания следственной комиссии в парламенте.

Фракция вчера зарегистрировала соответствующую инициативу в законодательном органе, а сегодня ее обсудят на заседании бюро. Фракции, входящие в парламентское меньшинство, сегодня же поставят вопрос, чтобы их инициативу внесли в повестку дня ближайшего пленарного заседания.

По заявлению Ирмы Надирашвили, Отар Парцхаладзе до сих пор неформально управляет главным следственным органом, из-за чего дело не будет объективно расследовано. По ее же словам, власть старается оправдать его.

По пояснению Надирашвили, положение усложняет коррупционная сделка, о которой говорит Лаша Тордия, и в которой фигурирует мэрия Тбилиси. Депутат говорит также о необходимости отдельного расследования данного дела. В связи с тем, насколько будет создана следственная комиссия, Ирма Надирашваили считает, что это вопрос престижа председателя парламента.







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