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Мининформ Украины согласен с решением блокировать ряд российских интернет-ресурсов
16.05.2017 18:25
В Мининформе заявили, что предложение запретить «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУПП» и другие российские интернет-ресурсы подавали не они, но с решением СНБО согласны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИП.
“Отмечаем, что указанные в документе ресурсы, в частности такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУПП» и другие, не входят в перечень, который наработала рабочая группа при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина, и рассмотрел Экспертный совет при ведомстве, передав потом в СБУ”, - подчеркнули в Мининформполитики.
В то же время в МИП рассказали, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 28 апреля, когда принималось соответствующее решение, его членам был предоставлен перечень фактов и аргументов в поддержку применения санкций к российским соцсетям.
«Министерство информационной политики Украины неизменно считает ключевой ценностью свободу выражения мнений и делает максимум для защиты СМИ и журналистов. Вместе с тем, учитывая предоставленные факты и заботясь о безопасности страны, решение СНБОУ отвечает задачам, которые сегодня стоят перед государством по проблематике территориальной целостности и социальной защиты. Такие ресурсы, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУПП» давно уже используются российскими спецслужбами как инструмент гибридной войны», - пояснил государственный секретарь МИП Артем Биденко.
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