АМЮГ: Следствие по делу главы Госаудита ведется по неправильной квалификации

16.05.2017 19:12 Ассоциация молодых юристов Грузии считает, что следствие по факту предположительного нападения на генерального аудитора Лашу Тордия началось по неправильной статье.



АМЮГ считает, что с правовой точки зрения квалификация по статье 126 событий, описанных заявителем, является неправильной.



АМЮГ заявляет, что для того, чтобы все следственные действия провести объективно и полноценно, решающим является с самого же начала вести расследование по правильной квалификации.



Для АМЮГ примечательно то обстоятельство, что важнейшим доказательством для установления правды по происшедшему являются записи видеокамер, установленных на месте происшествия. По заявлению АМЮГ, поскольку в данном случае следствие ведется по части 1 статьи 126 УК Грузии (что является преступлением менее тяжкой категории), у следственного органа не будет права официально запросить кадры с камер видеонаблюдения.



"Соответственно для эффективного расследования принципиально важно, чтобы дело вели по правильной квалификации"- пишет АМЮГ в заявлении.



С учетом содержания, и включенных сторон, данное дело выходит за рамки одного уголовного дела. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы расследование проводилось быстро, эффективно, беспристрастно, и был соблюден важнейший принцип правового государства, согласно которому закон должен действовать равно в отношении всех, следовательно, никто не может стоять выше закона, заявила АМЮГ.



По заявлению Лаши Тордия, 13 мая на рассвете на него напал бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, и вместе с членами охраны физически расправился с ним. По его же словам, нападение касалось деятельности Службы аудита, в частности вопроса передачи земли в 2016 году, где фигурирует фамилия Отара Парцхаладзе. Следствие по делу началось по статье 126 Уголовного кодекса, что подразумевает насилие.



По словам Отара Парцхаладзе, он обратится ко всем правовым путям, чтобы восстановить свои нарушенные права, и заставить генерального аудитора извинится перед ним за публичную клевету. Комментарий Парцхаладзе эксклюзивно распространил "Общественный вещатель". По его же заявлению, инициатором конфликта был Лаша Тордия, который был под воздействием сильного алкогольного опьянения.



















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