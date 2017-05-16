Президент считает «тревожным фактом» нападение на высшее должностное лицо

16.05.2017 19:34 Президент Грузии оценивает нападение на высшее должностное лицо, руководителя Службы государственного аудита как чрезвычайно тревожный факт. Об этом сегодня заявила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе. Она озвучила отношение президента к факту избиения руководителя Службы аудита.



"По мнению президента, нападение на высшее должностное лицо, руководителя Службы государственного аудита, является чрезвычайно тревожным фактом. Еще больше тревоги вызывает, и порождает вопросы заявление генерального аудитора, что с ним расправились из-за профессиональной деятельности. Президент считает, что без своевременного и эффективного расследования дела создастся опасность с одной стороны налаженному и эффективному функционированию государственных институтов, а с другой стороны у граждан Грузии не будет чувства защищенности тогда, когда осуществляется физическая расправа на высшее должностное лицо. Подчеркиваем, что на четвертый день с инцидента у общества еще нет ответа на вопросы"- заявила Эка Мишвеладзе.



Напомним, что по заявлению начальника Службы государственного аудита Лаши Тордия, на него в ресторане напал, и физически расправился с ним бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе.

















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