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Председатель Верховной рады Украины посетит Грузию
16.05.2017 20:46
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий посетит Грузию в конце мая. По информации пресс-службы парламента Грузии, вопросы, связанные с организацией предстоящего визита, обсудили председатель парламента Ираклий Кобахидзе и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии Игорь Долгов.
Ираклий Кобахидзе отметил, что с председателем Верховной рады он планирует встретиться и в Варшаве, где 17−20 мая пройдет саммит председателей парламентов стран Центральной и Восточной Европы.
Ираклий Кобахидзе и Игорь Долгов также обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Грузии и Украины. Они отметили, что обе страны имеют много общих вызовов и им необходимо действовать совместно и координированно на международной арене и на различных парламентских форумах, чтобы справиться с этими вызовами.
Стороны заявили о необходимости дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества.
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