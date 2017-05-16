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Председатель Верховной рады Украины посетит Грузию


16.05.2017   20:46
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий посетит Грузию в конце мая. По информации пресс-службы парламента Грузии, вопросы, связанные с организацией предстоящего визита, обсудили председатель парламента Ираклий Кобахидзе и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии Игорь Долгов.

Ираклий Кобахидзе отметил, что с председателем Верховной рады он планирует встретиться и в Варшаве, где 17−20 мая пройдет саммит председателей парламентов стран Центральной и Восточной Европы.

Ираклий Кобахидзе и Игорь Долгов также обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Грузии и Украины. Они отметили, что обе страны имеют много общих вызовов и им необходимо действовать совместно и координированно на международной арене и на различных парламентских форумах, чтобы справиться с этими вызовами.

Стороны заявили о необходимости дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества.






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