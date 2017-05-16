Председатель парламента Грузии уверен, что заявление МИД РФ не повлияет на поток туристов из России

16.05.2017 20:49 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что поток туристов из России даже после предупреждающего заявления российского внешнеполитического ведомства не только не уменьшится, но будет и дальше расти. Об этом Кобахидзе заявил грузинским журналистам, комментируя заявление МИД России о нежелательности посещения россиянами Грузии.



«Интерес российских туристов к Грузии высок, и угрозу этому интересу ничто и никто создать не сможет. Для нас главное — продолжить нашу прагматичную политику, которая пользуется всеобщей поддержкой, в том числе со стороны наших западных партнеров», — пояснил Кобахидзе.



По его словам, отношения между народами имеют для правительства Грузии особое значение, и работа в этом направлении будет продолжена.



Как сообщалось ранее, МИД РФ предупредил граждан России о "рисках посещения Грузии" в связи с применением Тбилиси так называемого «Закона об оккупированных территориях» в отношении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и помещением его в "черный список". Напомним, что за пребывание на оккупированных территориях, в Абхазии и Цхинвальском регионе/т.н. т.н. Южной Осетии, в обход официального Тбилиси карается штрафом до 3 тыс долларов или лишением свободы сроком до 5 лет.















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