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В Украине запретили «георгиевскую ленту»


16.05.2017   20:52
Верховная Рада во вторник приняла законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине. Законопроект, за который проголосовали 238 депутатов, предусматривает наказание за публичное ношение или демонстрацию георгиевской ленты в виде штрафа до двух с половиной тысяч гривен и административный арест до 15 суток.

Автор закона - депутат от "Народного фронта", советник главы МВД Украины Антон Геращенко, выступая с парламентской трибуны, назвал георгиевскую ленту - " символом российской войны против Украины, российской агрессии и пропаганды, который Кремль, начиная с 2005 года использует для того, чтобы раскалывать украинский народ", сообщил корреспондент Радио Свобода.

Запрет не распространяется на государственные документы, выданные до 1991 года, оригиналы боевых знамен, государственные награды, которыми награждались до 2015 года в связи с годовщиной событий Второй мировой войны, и могильные сооружения.

Закон о декоммунизации был принят Верховной Радой Украины в апреле 2015 года. Кроме запрета на использование советской символики документ также содержит предписание о демонтаже памятников коммунистическим деятелям и переименовании названных в их честь населенных пунктов и улиц.






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