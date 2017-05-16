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Украина и Израиль подписали пятилетний договор о сотрудничестве в здравоохранении
16.05.2017 21:46
Украина и Израиль в присутствии премьер-министров Владимира Гройсмана и Беньямина Нетаньяху подписали договор о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины между профильными министерствами на 2017-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Данным документом наши страны начинают пятилетнее сотрудничество в области здравоохранения и медицины. Вместе мы будем содействовать развитию реабилитации, национального медицинского страхования, финансирования медицинских услуг, кардиологии, онкологии, программ раннего вмешательства, телемедицины. Это будет плодотворное сотрудничество!", - отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун после подписания договора о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Государства Израиль.
План сотрудничества в области здравоохранения и медицины между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Государства Израиль на 2017-2021 годы обеспечивает необходимые нормативно-правовые рамки и условия развития украинско-израильского сотрудничества в области здравоохранения и медицины, определяет основные направления сотрудничества.
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