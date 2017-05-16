Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: Грузия европейская страна, а не сосед Европы


16.05.2017   23:47
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Словакию прочел в Университете имени Коменского в Братиславе публичную лекцию – «Безопасность на Черном море как краеугольный камень европейской стабильности».

По информации пресс-службы президента, Георгий Маргвелашвили говорил со студентами об исторической значимости Черноморского региона в плане развития Европы и отметил, что будущее региона напрямую связано с благополучием и успехом стран-членов Евросоюза.

По заявлению Георгия Маргвелашвили, Грузия на протяжении веков всегда активно была включена в развитие Европы. Грузия – европейская страна, а не сосед Европы.

По словам Георгия Маргвелашвили, Грузия является краеугольным камнем европейской стабильности Черноморского региона, который стоит перед различными вызовами, но остается верным общим европейским и евроатлантическим принципам и ценностям.

Георгий Маргвелашвили говорил об отношениях между Грузией и Россией и об оккупированных регионах.
По заявлению президента, несмотря на то, что 20% территорий Грузии оккупировано и 15% нашего населения являются беженцами и вынужденно перемещенными лицами, Грузии по-прежнему удается быть крупнейшим контрибьютором в международные миротворческие миссии среди стран - не членов.

Президент Грузии ознакомил студентов с теми возможностями Грузии, которые принесло стране подписание соглашений об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. По его словам, динамика экономического сотрудничества со странами ЕС быстро растет и другие дружественные Грузии государства заинтересованы в возможностях DCFTA.

После лекции проректор университета передал Георгию Маргвелашвили медаль почетного гостя.
Георгий Маргвелашвили поговорил с грузинскими студентами, которые учатся в Университете имени Коменского, и снял с ними фото на память.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китайский автоконцерн JAC планирует выйти на грузинский рынок
Туристов в Аджарии будут обслуживать гиды со знаком качества
Модернизацией украинских шахт будут заниматься китайцы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
Обвалилась часть причала ресторана «Амра» в Сухуми
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США приглашают Азербайджан к совместному участию в решении глобальных энергетических вопросов
В Армении ставка рефинансирования осталась на уровне 6%
Генпрокуратура Армении передала в суд дела 14 обвиняемых по делу о захвате полка ППС в Ереване
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна