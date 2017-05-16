Маргвелашвили: Грузия европейская страна, а не сосед Европы

16.05.2017 23:47 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Словакию прочел в Университете имени Коменского в Братиславе публичную лекцию – «Безопасность на Черном море как краеугольный камень европейской стабильности».



По информации пресс-службы президента, Георгий Маргвелашвили говорил со студентами об исторической значимости Черноморского региона в плане развития Европы и отметил, что будущее региона напрямую связано с благополучием и успехом стран-членов Евросоюза.



По заявлению Георгия Маргвелашвили, Грузия на протяжении веков всегда активно была включена в развитие Европы. Грузия – европейская страна, а не сосед Европы.



По словам Георгия Маргвелашвили, Грузия является краеугольным камнем европейской стабильности Черноморского региона, который стоит перед различными вызовами, но остается верным общим европейским и евроатлантическим принципам и ценностям.



Георгий Маргвелашвили говорил об отношениях между Грузией и Россией и об оккупированных регионах.

По заявлению президента, несмотря на то, что 20% территорий Грузии оккупировано и 15% нашего населения являются беженцами и вынужденно перемещенными лицами, Грузии по-прежнему удается быть крупнейшим контрибьютором в международные миротворческие миссии среди стран - не членов.



Президент Грузии ознакомил студентов с теми возможностями Грузии, которые принесло стране подписание соглашений об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. По его словам, динамика экономического сотрудничества со странами ЕС быстро растет и другие дружественные Грузии государства заинтересованы в возможностях DCFTA.



После лекции проректор университета передал Георгию Маргвелашвили медаль почетного гостя.

Георгий Маргвелашвили поговорил с грузинскими студентами, которые учатся в Университете имени Коменского, и снял с ними фото на память.















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