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Глава Госаудита считает, что прокуратура, МВД и финполиция действуют против него


17.05.2017   10:24
Я уверен, что в конце следствие сделает заявление, которое будет направлено против меня, якобы я сам нанес себе повреждения, - так прокомментировал глава Службы государственного аудита Лаша Тордия заявление адвокатов бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе о том, что, возможно, Лаша Тордия сам нанес себе повреждения.

Лаша Тордия называет эту позицию адвокатов абсурдной и говорит, что против него совместно работают правоохранительные ведомства.

«Здесь можно сделать единственную оценку - эти люди не в своем уме. Если адвокаты, которые защищают бывшего главного прокурора по такому тяжкому обвинению, говорят, что я сам нанес себе повреждения, это означает, что они находятся не в здравом уме.

Полиция и главная прокуратура мобилизованы в доме Отара Парцхаладзе. Миша Чохели, который ударил меня, а теперь исчез, занимает высокий пост в финансовой полиции. Эти три правоохранительных органа - финансовая полиция, МВД и прокуратура мобилизованы, чтобы развернуть мои показания против меня. Я уверен, что они записывают показания, а в конце сделают заявление, которое будет направлено против меня, якобы я сам нанес себе повреждения», - заявил «IPN» Лаша Тордия.






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