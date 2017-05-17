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Экс-генеральный прокурор Грузии все еще не допрошен по делу об избиении генерального аудитора страны


17.05.2017   10:27
Отар Парцхаладзе и другие лица будут допрошены в ближайшем будущем, - об этом «IPN» заявили в министерстве внутренних дел в ответ на вопрос, когда планируется вызвать на допрос бывшего главного прокурора.

По информации ведомства, следствие завершило допрос Лаши Тордия. Следовательно, в ближайшем будущем в целях установления объективной истины по делу будут допрошены Отар Парцхаладзе и другие лица.
«В департаменте полиции МВД по Тбилиси ведется следствие по факту избиения генерального аудитора Грузии Лаши Тордия, преступление предусмотрено 1-й частью статьи 126 УК Грузии.

На данном этапе следствия в качестве свидетелей допрошены более 10 лиц, проведены разные следственные мероприятия, в целях проведения экспертизы в качестве образца запрошены соответствующие материалы, в непрерывном режиме ведется процесс поиска дополнительных доказательств.

Следствие завершило допрос Лаши Тордия. Следовательно, в ближайшем будущем в целях установления объективной истины по делу будут допрошены Отар Парцхаладзе и другие лица», - пояснили в МВД.






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