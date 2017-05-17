Трамп: Независимость и демократия Грузии по-прежнему являются вдохновляющими для мира

17.05.2017 12:23 Президент США Дональд Трамп поздравляет президента Грузии Георгия Маргвелашвили с 25-летием грузино-американских дипломатических отношений. Письмо, направленное Трампом Маргвелашвили распространяет администрация грузинского президента.



«Г-н президент, в связи с 25-летием дипломатических отношений наших стран передать вам и грузинскому народу мои искренние пожелания и выразить искреннюю благодарность за продолжительную дружбу и сотрудничество.



...Мы разделяем общие ценности и для их защиты в сложной обстановке всегда стоим вместе против международного терроризма и региональной нестабильности.



США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международного признанных границах. Мы также поддерживаем право Грузии самой определять свое будущее. Независимость и демократия Грузии вновь являются вдохновляющими для мира.



Я и моя администрация с нетерпением ожидаем будущего сотрудничества с вами и правительством Грузии ради общих ценностей и развития благополучия наших стран», - говорится в поздравлении президента США.















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