Парцхаладзе в своем доме проводит неформальные совещания со следственными ведомствами - ЕНД

17.05.2017 13:22 По заявлению члена "Национального движения" Саломэ Самадашвили, непонятно, по какой логике, и по какому аргументу блокируется вопрос создания временной следственной комиссии в парламенте по делу Парцхаладзе-Тордия:



"Парцхаладзе является человеком, который проводит неформальные совещания с представителями следственного ведомства и правоохранительных органов у себя дома. Любой человек со здравым разумом должен понимать, что в созданной ситуации просто абсурд обманывать себя, что следственный орган придет до какого-либо логического заключения.



Прямая обязанность парламента, контролировать деятельность исполнительной власти, особенно когда жертвой неформального управляющего, насилия правоохранительных ведомств стал руководитель конституционного органа, защищенного Конституцией, находящегося в подчинении законодательного органа. Следовательно, непонятно, по какой логике и аргументу блокируется решение о создании временной следственной комиссии"- заявила Саломэ Самадашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

