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Парцхаладзе в своем доме проводит неформальные совещания со следственными ведомствами - ЕНД
17.05.2017 13:22
По заявлению члена "Национального движения" Саломэ Самадашвили, непонятно, по какой логике, и по какому аргументу блокируется вопрос создания временной следственной комиссии в парламенте по делу Парцхаладзе-Тордия:
"Парцхаладзе является человеком, который проводит неформальные совещания с представителями следственного ведомства и правоохранительных органов у себя дома. Любой человек со здравым разумом должен понимать, что в созданной ситуации просто абсурд обманывать себя, что следственный орган придет до какого-либо логического заключения.
Прямая обязанность парламента, контролировать деятельность исполнительной власти, особенно когда жертвой неформального управляющего, насилия правоохранительных ведомств стал руководитель конституционного органа, защищенного Конституцией, находящегося в подчинении законодательного органа. Следовательно, непонятно, по какой логике и аргументу блокируется решение о создании временной следственной комиссии"- заявила Саломэ Самадашвили.
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