«Мечта» выявит кандидата в мэры Тбилиси путем социологического исследования

17.05.2017 14:06 «В политических партиях еще не приняты окончательные решения по поводу того, кто будет бороться за пост мэра Тбилиси. Самый большой интерес вызывает кандидатура «Грузинской мечты». В правящей партии ломают голову над тем, кого выдвигать на этот пост - действующего мэра Давида Нармания или вице-премьера Каху Каладзе. Проблема в том, что работой Нармания недовольны все, даже сторонники «Мечты», поэтому для его ухода требуются большие усилия. Но в пользу Нармания работает тот фактор, что он не сможет стать политическим лидером. Против кандидатуры Каладзе работает именно этот фактор - опасение по поводу того, что он станет отдельным сильным политическим лидером. Тем более что финансово он не связан с учредителем правящей партии и имеет свои независимые финансовые источники, а также лидерские амбиции», - пишет газета «Резонанси».



«Как говорит учредитель исследовательско-консультационного центра «Психо-проект» Зураб Бигвава, до объявления кандидата в «Мечте» планируют провести социологическое исследование. Рейтинги этих двух политических фигур неизвестны. Два дня назад были опубликованы результаты исследования NDI, в котором был подсчитан не личный рейтинг этих политиков, а одобрение их деятельности. Деятельность мэрии Тбилиси хорошо оценивает катастрофически малое количество - лишь 8%, средне - 33%, а плохо - 52%. Деятельность министерства экономики хорошо оценивает 29%, средне - 40%, а плохо - 23%. Зураб Бигвава, чья организация проводит социологические исследования по заказу «Грузинской мечты», говорит, что эти показатели касаются ведомств, но косвенно указывают на личный рейтинг руководителей этих ведомств», - отмечает издание.



«Как говорит член «Альянса патриотов», депутат тбилисского сакребуло Гоча Тевдорадзе, решение будет принято в начале июня. Он заявил, что ни Ирма Инашвили, ни Давид Тархан-Моурави в этих выборах участвовать не будут. У внепарламентской оппозиции шансов получить какую-то поддержку, еще меньше, чем у парламентской оппозиции. Но за пост мэра Тбилиси может побороться независимый кандидат Алеко Элисашвили. Он еще не принял окончательное решение, но в случае участия в выборах его поддержат республиканцы и «Свободные демократы», - заключает издание.















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