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Украинцы получат безвиз в июне - Мингарелли


17.05.2017   14:57
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли ожидает вступления в силу безвизового режима для граждан Украины в середине июня. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, Укринформ.

"Украинцы в полной мере заслужили это, потому что вы выполнили 144 условия, чтобы получить безвизовый режим. Теперь, безвизовый режим вступит в силу в середине июня", - сказал Мингарелли.

Посол напомнил, что все украинские граждане, у которых есть биоматематический паспорт, смогут осуществлять путешествия в примерно 30 стран без каких-либо визовых требований на период до 90 дней.

"Мы надеемся, что это вероятно усилит межчеловеческие контакты, что это позволит большему числу украинских граждан посещать западноевропейские страны", - сказал Мигарелли.

Посол отметил, что одна из целей Евросоюза заключается в том, чтобы помочь Украине стать ближе к ЕС, и для этого "мы должны усилить межчеловеческие контакты всеми возможными методами".

Как известно, сегодня в Европейском парламенте состоится торжественная церемония подписания соглашения, которым для граждан Украины будет введен безвизовый режим.







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