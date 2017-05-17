Имя экс-премьера Грузии всплыло в скандале с экс-генпрокурором

17.05.2017 15:25 Председатель фракции "Единое национальное движение" городского собрания Тбилиси Ираклий Надирадзе говорит о коррупционных сделках между властью и бывшим главным прокурором.



"Двумя простыми действиями, куплей и продажей этот человек сколотил, другим словом не могу назвать это, один миллион лари"- заявил Ираклий Надирадзе.



В эфире "Арчевани" он обнародовал эксклюзивные документы, в которых отражается передача земли государством Парцхаладзе.



Он отметил, что в этом "мафиозном деле" участвовал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, поскольку на документации, полученной из Публичного реестра, фиксируется его подпись.



По словам Ираклия Надирадзе, 25 августа 2015 года по распоряжению правительства, которое подписывает Гарибашвили, компании Парцхаладзе в Тбилиси передали 62 800 квадратных метров земли за 200 000 лари. Ираклий Надирадзе отметил, что государство передало Парцхаладзе земельный участок с инвестиционными условиями, однако бывший главный прокурор не удовлетворил требования, и через год опять продал его обратно государству.



По его словам, эту землю государство, в частности акционерное общество, основанное Партнерским фондом, купило у Парцхаладзе за 1 200 000 лари.



"Это очень хороший пример коррупции, непотизма, и мошенничества. Должен сказать, и можно прямо сказать, что тому, что Отар Парцхаладзе стал миллионером, способствовало государство, и государство было тем, кто дало накопить этому человеку миллионное состояние"- отметил Ираклий Надирадзе.



По заявлению Ираклия Надирадзе, мэрия поменяла землю компании Парцхаладзе на Нуцубидзе из-за строительства эстакады. Он отметил, что эта компания в течение ряда лет требовала гораздо большее количество земли, однако по его словам, обменять землю этой компании удалось лишь после того, как она стала принадлежать Парцхаладзе. По словам Ираклия Надирадзе, компания Парцхаладзе купила также прилегающую землю.

















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