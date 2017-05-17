Цихелашвили: Тбилиси ввел санкции против Лужкова из-за его заявлений

17.05.2017 15:48 Власти Грузии задействовали санкции в отношении экс-мэра Москвы Юрия Лужкова из-за его заявлений в отношении оккупированных территорий Грузии, заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, передает «Новости-Грузия».



«Очевидно, что заявления, которые он сделал в отношении грузинского государства, в отношении Абхазии и Цхинвальского региона, являются неприемлемыми ни для властей, ни для грузинской общественности. В связи с этим были сделаны очень четкие заявления и оценки в ходе его визита», - сказала Цихелашвили в эфире телекомпании «Рустави 2».



Госминистр добавила, что Грузия требует соблюдения своего законодательства. Вместе с тем, она добавила, что лица, которые посещают Грузию с целью туризма, не столкнуться с какими-либо проблемами.



В МВД Грузии приняли решение внести Лужкова в список персон «нон грата», запретив тем самым экс-мэру российской столицы въезжать на территорию страны. В Москве назвали это решение «провокацией».















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