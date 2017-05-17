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Премьер-министр Казахстана встретился с послом Грузии
17.05.2017 16:35
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Казахстане Зурабом Абашидзе, передает DailyNews.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы текущего состояния и расширения перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Грузией.
Отмечается, что товарооборот Казахстана с Грузией за январь-декабрь 2016 года составил 41,1 млн долл. Основными статьями экспорта из РК в Грузию являются нефть и нефтепродукты, макаронные изделия, а из Грузии в РК – орехи, минеральные воды, вино, трубы из черных металлов, медикаменты.
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