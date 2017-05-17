Глава Службы Госаудита рассказал об инциденте с экс-главпрокурором Грузии

17.05.2017 17:22 Руководитель Службы аудита Лаша Тордия рассказал в эфире "Арчевани" телекомпании "Рустави 2" о происшедшем противостоянии. Он видит выход в обнародовании записи видеокамер.



"Мое спасение, выход из этой ситуации есть только лишь в этих видеокамерах"- заявил он.



По его словам, странным является факт, что на фоне обвинений не публикуют кадры, отображающие происшествие.



"Эти люди на все пойдут, озвучат миллион показаний, будто я напал, пил очень тяжелый алкогольный напиток, а господин Отар всего лишь промокал рот шипучим вином, и, наверное, даже не глотал его, а потом я напал на него, и охрана поневоле отвела меня в сторону. А после этого я еще сидел за своим столом, и продолжал кутить"- заявил Лаша Тордия.



По его же словам, вероятно, кадры уже не существуют, и их уничтожили следственные ведомства.



"Парцхаладзе позвал меня, и отвел подальше в сторону, дескать, ты, иди-ка сюда. Потом спросил, какие я собирал на него компроматы, и как собирался продолжать жизнь после истечения срока. Я ответил, чтобы он не говорил со мной в этом тоне и этими словами. В это время включился господин Миша Чохели, который сейчас пропал, дескать, как ты смеешь блатовать, и отвечай на вопрос. Я спросил его, кто он такой, и в этот момент меня ударили кулаком с правой стороны, и это, оказывается, является нарушением личного пространства, и то, что у меня сейчас на лице, что меня отозвали в сторону, является использованием адекватной и пропорциональной силы. И все это у меня отпечатано на лице. Сегодня они даже позволили себе сказать, что я сам себе нанес повреждения. Кадров нет, они исчезли"- заявил Тордия, который объявляет недоверие следствию.



Напомним, 12 мая на руководителя Службы государственного аудита Лашу Тордия напали. Инцидент произошел в Тбилиси, в одном из ночных клубов по улице Шарден. По заявлению Тордия, на него напали бывший прокурор Отар Парцхаладзе и несколько человек вместе с ним.

















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