Вашадзе: Брюссель должен немедленно сделать заявление, а Зальбер - дезавуировать свое действие

17.05.2017 18:16 По заявлению лидера "Единого национального движения" Григола Вашадзе, Брюссель должен незамедлительно сделать заявление, а Герберт Зальбер - дезавуировать свое действие (заявление).



"В оккупированном Цхинвали германский депутат, представитель Евросоюза и сопредседатель женевских переговоров Герберт Зальбер сделал крайне невежественное, вредоносное, и неуместное заявление во время пребывания в регионе, оккупированном в результате российской агрессии. Одной фразой этот человек смог извратить позиции Германии и Брюсселя, касающиеся территориальной целостности и суверенитета Грузии. А также нанес вред позиции, которую должны занимать на этих переговорах сопредседатели Женевы.



Этот возмутительный факт является результатом той пятилетней вредительской политики, которую проводит власть. Она всячески старается замять оккупацию двух регионов Грузии Россией, и заменить его каким-то неопределенным форматом Абашидзе-Карасин.



Нельзя воспринимать как данность успехи, достигнутые в деле территориальной целостности Грузии. Это тяжелый труд, который должен продолжаться изо дня в день. Успокаиваться тем, чего мы достигли, и только лишь четыре государства признают независимость оккупированных территорий, губительно. Пришло время, чтобы там, где будет упомянута агрессия, осуществленная в Украине, Брюссель, Берлин, и все столицы опять начали говорить о российской агрессии в Грузии в 2008 году, и этнической чистке, осуществленной в этих регионах.



Категорически требуем от Министерства иностранных дел: недостаточно только заявлений, необходимо достичь того, чтобы Брюссель сделал заявление, а Зальбер дезавуировал свое крайне невежественное заявление"- заявил Григол Вашадзе.

















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