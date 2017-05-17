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Присутствие российских войск на наших оккупированных территориях означает применение силы - замглавы МИД
17.05.2017 18:39
По заявлению заместителя министра иностранных дел Грузии, Давида Дондуа, начиная с 2010 года, Грузия несколько раз взяла обязательство о мирном урегулировании конфликта, и неприменении силы.
По заявлению замминистра, Россия не только не взяла обязательство о неприменении силы, но ее действия на оккупированных территориях Грузии как раз таки означают применение силы.
"Одним из главных вопросов женевских переговоров является неприменение силы, и для его обеспечения создание на оккупированных территориях международных механизмов, которые проконтролируют это обязательство. Это прописано в договоре о прекращении огня от 2008 года, являющемся основополагающим документом женевских переговоров. После этого тогдашний президент Грузии взял юридическое обязательство о неприменении огня. В 2013 году тогдашний парламент Грузии также подтвердил неприменение силы. Мирное урегулирование конфликта зафиксировано в договоре Ассоциации Грузии с Евросоюзом. Принцип мирного урегулирования конфликта утвердил и нынешний парламент.
Что касается Российской Федерации, она ни разу не взяла это обязательство. Более того, присутствие российских войск на оккупированной территории означает применение силы. А также ускоренная милитаризация этих регионов, ежедневные учения, тренировки означают использование силы. Мы продолжаем усилия, как в Женеве, так и в других организациях, чтобы Россия взяла это обязательство. Не только, чтобы она взяла это обязательство, но и для создания международного механизма, обеспечивающего выполнение этого обязательства"- заявил Давид Дондуа.
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