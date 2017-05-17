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Украина внесла лидера цхинвальских сепаратистов в «черный список»
17.05.2017 20:01
Лидер цхинвальских сепаратистов введен в "черный список" в Украине. Об этом стало известно из заявления самого Бибилова в интервью Спутнику.
"У меня нет никаких дел в Украине, я не собираюсь посещать эту страну, поэтому не представляю, какой вред может быть от принятых против меня санкций", — сказал он российскому агентству Sputnik.
Бибилов предположил, что его внесли в санкционный список из-за посещения "ДНР" и договора о дружбе и взаимопомощи, который был подписан 11 мая между сепаратистскими режимами украинского Донецка и грузинского Цхинвали.
"В новом санкционном списке очень много достойных людей, и мне даже приятно быть среди них", — добавил он.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение о продлении и расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых Киевом введены санкции.
В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.
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