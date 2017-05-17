Дэн Фрид: Грузия не должна терять надежду

17.05.2017 21:07 В ходе обсуждения результатов выборов во Франции, и будущего либерализма в Европе, в университете Джонса Хопкинса также говорили о вопросе расширения Восточного партнерства и Евросоюза. Бывшие топ-дипломаты и обозреватели США отметили, что, несмотря на разногласия и скептицизм, существующий внутри объединения, такие страны, как Грузия не должны терять надежду.



По словам исследователя брукингского института Констанцы Стелценмюллер, Грузия должна стараться поставить свой вопрос вместе с вопросом Украины.



"Грузия сейчас уже является лодкой, привязанной к украинскому кораблю. Европейцам было легче не обращать внимания на Грузию. Их раздражал, им не нравился Саакашвили, и он не особо старался понравиться им, среди них была и наш (Германии) канцлер, что еще больше облегчало то, что не заостряли внимание на происходящее в Грузии. Это сделало текущие в Грузии дела нерелевантными для Европы. То, что сегодня происходит в Украине, не только релевантно, это, на мой взгляд, имеет жизненное значение для европейского проекта. Предел завладения сферы влияния Россией авторитарными и ужасными путями проходит по Украине. Украина является центральной для единства и свободы Европы. А также важной для демократизации тех стран, которые находятся от Беларуси до Кавказа"- заявила Стелценмюллер.



По ее словам, пример объединения Германии является тем, что должны использовать Украина и Грузия для того, чтобы подчеркнуть значение их членства для Европы. По ее мнению, сегодня работа Грузии вместе с Украиной сделает более возможным сближение Тбилиси с европейским проектом.



"Украина является главной фигурой на шахматной доске. Украинцы понимают это и много работают, несмотря на попытки олигархов и части политической элиты помешать этому процессу. Я думаю, для того, чтобы Европа продолжала серьезное рассмотрение своего Востока, необходимо, чтобы (Грузия и Украина) заострили внимание на то, что поразительное событие 1989 года (объединение Германии) произошло благодаря попыткам гражданского общества, и вы стараетесь сделать то же самое. Вы должны сказать, что верите в европейскую модель и проект. Отрицание этого неприемлемо для европейцев даже тогда, когда мы колеблемся в нашей же вере (к европейскому проекту). Я бы советовала вам (грузинам) взять этот пример истории (Германии), работать вместе с украинцами, и даже помогать им"- заявила она.



По заявлению американского дипломата Дэниела Фрида Грузия должна продолжать реформы, и верить в то, что в будущем Европа и Америка будут более открытыми с точки зрения принятия новых членов в свои институты.



"Историческая волна свободы началась в 1989 году и продолжалась 20 лет, а сейчас остановилась, и мы видим обратную реакцию. Мы, те, кто верим в принципы свободного мира, должны постараться бороться с этой обратной реакцией, не терять время, и быть открытыми для будущего, для того времени, когда история еще раз повернется, и институты примут новых членов. Это время еще не наступило, но я верю, что придет… Вы должны продолжать реформы не только для того, чтобы вступить куда-то, а для самих себя"- заявил в разговоре с "Голосом Америки" Дэн Фрид, который в разное время занимал высокие должности в государственном департаменте.



По его словам, когда Грузия стала серьезным кандидатом западных институтов, Запад не был готов принимать новые страны в свои ряды, однако по его словам, Грузия не должна терять надежду.



"Я бы хотел, чтобы революция роз и реформы произошли в Грузии на 10 лет раньше, но тогда когда Грузия стала серьезным кандидатом членства западных институтов, Запад в меньшей мере верил в самого себя, и не был благожелателем России. Каждый день, когда ваша страна сохраняет суверенитет и свободу выбора, это еще один день к тому, что история изменится, Америка и Европа вернут веру в себя. Не перечеркивайте будущее"- говорит он.



Несмотря на пессимистическую оценку текущих на Западе событий, поражение популистов во Франции, и победа проевропейского кандидата Эммануэля Макрона дает надежду обозревателям и исследователям, что Евросоюз, и Европа продолжит существование с новым дыханием, преодолеет существующие вызовы, сохранит единство и, несмотря на то, что Британия покинула объединение, сможет углубить сотрудничество.





"Голосо Америки" (грузинская редакция)











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