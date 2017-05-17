Парламент Грузии утвердил изменения в законе «О контроле табака»

17.05.2017 22:05 Парламент Грузии утвердил изменения в законе «О контроле табака» 85-ю голосами «за» против одного. Законодательный пакет сегодня был рассмотрен в третьем чтении и утвержден сегодня же.



С учетом законодательных изменений, с 1 января 2018 года станет обязательным, чтобы на упаковку табачных изделий были нанесены фото болезней, вызываемых употреблением табака – пиктограммы.



С 1 мая 2018 года будет курение табачных изделий, в том числе электронных сигарет и кальяна будет запрещено во всех закрытых пространствах (подразумевается здания-постройки, у которых более 50% стен), кроме жилых квартир, психиатрических клиник, учреждений по наказанию и предварительному заключению и казино.



Только сигары можно будет курить в сигар-барах, где будет запрещено продавать всякого рода пищевые продукты, чтобы сигар-бары не трансформировались в кафе-бары. При этом для открытия сигар-бара нужно будет получить специальную лицензию, в связи с чем законодательные изменения уже инициированы в парламенте.



С 1 мая 2018 года будет запрещена реклама табачной продукции. С этого же периода перед показом таких фильмов, где, к примеру, есть кадры с курением сигарет, будет обязательным и показ антитабачной рекламы.

С 1 сентября 2018 года в торговых объектах будет запрещено выставлять табачную продукцию на открытые витражи. Также запрещается т.н. драйв-табак.



С 2021 года запрет коснется и выставления табачной продукции внутри торговых объектов и она должна будет быть размещена не в прозрачных боксах, а в замаскированном пространстве.















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