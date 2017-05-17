Украинцам больше не нужен загранпаспорт для посещения Турции

17.05.2017 23:03 Сегодня на заседании правительства было одобрено соглашение между Украиной и Турцией о поездках граждан двух стран без оформления загранпаспортов, только по внутренним документам в виде ID-карт. Правительство приняло данное решения без обсуждения. Об этом передает "Диалог.UA".



Почти пять лет, с августа 2012 года, украинцы могут посещать Турцию без визовых документов. Теперь же поездки станут еще проще, так как отпадает необходимость в заграничных паспортах.



Согласно принятому документу, граждане Украины и Турции смогут посещать страны на срок до 90 дней в течение 180 дней.



Владимир Гройсман, глава украинского правительства, в марте этого года во время визита в Анкару подписал соглашение о взаимных поездках граждан Турции и Украины.



Текст документа пока не обнародован на правительственном портале, и неизвестно, когда он вступит в действие. Однако ранее сообщалось, что до начала курортного сезона украинцы получат возможность беспрепятственно посещать Турцию и следовать через нее транзитом. Власти Тукрурции считают, что таким образом они смогут привлечь на свои курорты больше украинцев.















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