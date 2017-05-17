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Спикер польского Сейма посетит Грузию в июле


17.05.2017   23:21
В июле Грузию посетит спикер польского Сейма Марек Кухчинский. Об этом стало известно сегодня, 17 мая, на встрече Кухчинского со спикером грузинского парламента Ираклием Кобахидзе, который находится в Варшаве для участия в саммите глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы. В рамках визита запланированы встречи главы грузинского парламента на высоком уровне.

«На встрече мы рассмотрели вопросы углубления сотрудничества, в том числе сотрудничество между парламентами и в целом стратегического партнерства. Была очень интересная, теплая и важная встреча», - сообщил Кобахидзе журналистам. Кухчинский, в свою очередь, отметил, что Польша продолжает активную поддержку интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Стороны также договорились, что законодательные органы двух стран будут активно сотрудничать в формате групп дружбы.

С 28 апреля 1992 года между Грузией и Польшей было оформлено более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах






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