Площадь перед посольством РФ в США переименована в честь Бориса Немцова

17.05.2017 23:56 Комитет сената США по государственному управлению утвердил 17 мая законопроект S.459 о переименовании площади перед посольством РФ в Вашингтоне в "площадь Бориса Немцова" в честь бывшего премьер-министра России, убитого в центре Москвы в феврале 2015 года.



Эту информацию подтвердили главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и координатор "Открытой России", выступивший автором фильма о Немцове "Слишком свободный человек", Владимир Кара-Мурза - младший.



Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве политика в начале октября 2016 года. На скамье подсудимых в роли предполагаемых исполнителей убийства оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.



Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов").



По версии следствия, предполагаемым организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

