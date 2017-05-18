Глава Госаудита намерен встретиться с представителями НПО

18.05.2017 10:39 Руководитель Службы государственного аудита Грузии Лаша Тордия сегодня встретится с представителями неправительственных организаций.



Как заявляют в Службе аудита, Лаша Тордия предоставит неправительственному сектору информацию относительно инцидента с бывшим главным прокурором Грузии Отаром Парцхаладзе. Встреча пройдет в Службе аудита в 15:00.



Напомним, что руководитель Службы государственного аудита Лаша Тордия обвиняет бывшего главного прокурора страны Отара Парцхаладзе в физическом оскорблении, в связи с чем возбуждено уголовное дело.















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