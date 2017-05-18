Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Госаудита намерен встретиться с представителями НПО


18.05.2017   10:39
Руководитель Службы государственного аудита Грузии Лаша Тордия сегодня встретится с представителями неправительственных организаций.

Как заявляют в Службе аудита, Лаша Тордия предоставит неправительственному сектору информацию относительно инцидента с бывшим главным прокурором Грузии Отаром Парцхаладзе. Встреча пройдет в Службе аудита в 15:00.

Напомним, что руководитель Службы государственного аудита Лаша Тордия обвиняет бывшего главного прокурора страны Отара Парцхаладзе в физическом оскорблении, в связи с чем возбуждено уголовное дело.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер: Соглашение о свободной торговле с Китаем создает интересные возможны для привлечения инвестиций в Грузию
Кумсишвили: Китай будет поощрять увеличение мощностей местных компаний
В Тбилиси проходит троительная выставка Caucasus Build
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
Обвалилась часть причала ресторана «Амра» в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Российский суд признал приговор армянского суда о пожизненном заключении Пермякова
В Армении депутаты новоизбранного парламента проводят первое заседание
Серж Саркисян выдвинул кандидата на должность спикера парламента Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна