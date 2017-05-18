В США прокомментировали запрет российских соцсетей в Украине

18.05.2017 11:13 Государственный департамент США призывает украинское правительство найти путь защитить свои национальные интересы "таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы".



Такое заявление сделал Госдеп, комментируя запрет в Украине российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает "Голос Америки".



"Нет сомнения, что подконтрольные России масс-медиа пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включительно с Украиной, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы", - отметили в Госдепе.



Отвечая на вопрос о возможной предварительной коммуникации между США и Украиной по поводу введения этого шага, представитель Госдепартамента сказал, что он не может комментировать "частные дипломатические разговоры относительно этого отдельного вопроса, но мы постоянно привлечены в дискуссии с правительством Украины о важности поддержки свободы слова".



Как сообщал Укринформ, 17 мая вступил в силу Указ Президента Украины №133/2017 от 15 мая 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В соответствии с этим указом телекомоператоры должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в частности социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», всех сервисов Yandex и mail.ru, а также других.

















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