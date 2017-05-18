Хухашвили: Без Иванишвили власть не справится с Парцхаладзе

18.05.2017 11:51 В интервью "Пирвели радио" политолог Гия Хухашвили заявил, что расследование инцидента, происшедшего между экс-главпрокурором Отаром Парцхаладзе и главой Службы госаудита Лашей Тордия покажет, кланы управляют властью или власть контролирует кланы. По его же предположению, несмотря на близость с Парцхаладзе, возможно Бидзина Иванишвили примет решение против него.



"Сейчас идет борьба, мы получили гибридную власть, где есть формальное правление, и неформальная часть. Закономерно, когда две эти части начинают борьбу за доминирование. Сейчас и выяснится, группы интересов подсказывают власти правила игры, или группы интересов играют по правилам игры власти.



По результатам следствия мы увидим, куда идет страна. То есть кланы управляют властью, или власть контролирует кланы"- заявил политолог.



"Факт, что без Иванишвили этот вопрос не разрешится. Это факт, потому как без Бидзины Иванишвили власть не справится с Парцхаладзе. У нее нет ресурса на это. Исходя из этого, Бидзина Иванишвили должен разобраться со всем этим, и по тому, как он это сделает, мы увидим, куда идет страна"- заявил Гия Хухашвили.

















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