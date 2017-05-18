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В рамках визита в Варшаву спикер парламента встретился с президентом Польши


18.05.2017   11:59
Начался визит председателя парламента Грузии в Варшаву. Как сообщили «IPN» в парламенте Грузии, Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Республики Польша.

В первый день визита Ираклия Кобахидзе и руководителей делегаций стран, участвующих в саммите председателей парламентов стран Центральной и Восточной Европы, принял президент Республики Польша и Анджей Дуда.

По информации парламента, на встрече обсуждалась роль национальных парламентов в международной политике, вызовы в области безопасности и перспективы сотрудничества между странами в разных направлениях.

17-20 мая Ираклий Кобахидзе участвует в саммите председателей парламентов стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве. В рамках саммита председатель парламента Грузии проведет встречи на высшем уровне.






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