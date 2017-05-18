Отстранить представителя ЕС Зальбера от Женевских дискуссий - дело чести государства

18.05.2017 12:02 Приехавший в Цхинвали специальный представитель Евросоюза и сопредседатель Женевских переговоров Герберт Зальбер поздравил де-факто президента «т.н. Южной Осетии» Анатолия Бибилова с «победой на выборах». Это вызвало в Тбилиси острую реакцию. В МИД Грузии был вызван посол Евросоюза. Но главное требование, отстранить Зальбера, как автора заявления, нарушающего территориальную целостность Грузии, от поста сопредседателя Женевских переговоров, власти так и не предъявили, пишет газета «Резонанси».



Вызванный в МИД посол ЕС Янош Херман после встречи заявил, что ЕС не признает проведенные в Цхинвали т.н. выборы и их результаты. «Я уверен, что позиции ЕС разделяет и Герберт Зальбер, а остальные пояснения он сделает сам», - отметил Херман. Он сделал в МИДе общие заявления, а вице-спикер парламента Гия Вольский вообще назвал недипломатичное заявление немецкого дипломата «оговоркой». В отличие от «Мечты», оппозиция потребовала отстранить Зальбера от поста сопредседателя Женевских переговоров. Бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили считает, что в этой ситуации есть лишь один выход - объявить Зальбера персоной нон грата. По словам Зурабишвили, это будет правильным решением и предупреждением для всех остальных.



«Здесь есть два момента. Во-первых, это вопрос чести для государства, когда такого человека объявляешь персоной нон грата. Во-вторых, сам Зальбер, возможно, и не думал, что таким образом он косвенно признает независимость Цхинвальского региона. Скорее, это был дипломатический жест. Он впервые встретился с Бибиловым и поздравил его с победой на выборах. Он и не думал, что эта информация просочится в прессу. Наш МИД резко отреагировал на это, но тема оккупации настолько болезненна и важна, что нужно обязательно поставить вопрос об отстранении Зальбера от поста сопредседателя Женевских переговоров», - заявил член Клуба экспертов Ираклий Цкитишвили в интервью газете «Резонанси».



«Несмотря на то, что ЕС обязательно продолжить поддерживать нашу политику и даже косвенно не признает независимость Цхинвальского региона, с нашей стороны нужно поднять вопрос об отстранении Зальбера от поста сопредседателя Женевских переговоров. Как видно, МИД Грузии ждет объяснения от Зальбера и последующей реакции Брюсселя. Повторяю, это вопрос чести для государства и мне сложно говорить о чести государства после того, как мэр Москвы Лужков прекрасно отдохнул в Грузии. В последнее время действия и реакции нашего МИДа во многом зависят от каких-то политических элементов - нежелании бросить тень на грузино-российские или грузино-европейские отношения. Взамен этого мы теряем честь на международной арене. Ни одно нормальное, достойное государство этот поступок бы не простило», - отметил в беседе с корреспондентом издания Ираклий Цкитишвили и на вопрос - «Чего вы ждете от Евросоюза?» - ответил:



«Заявление Брюсселя будет шаблонным. Они скажут, что признают нашу территориальную целостность и Евросоюз продолжит политику непризнания. Грузия должна потребовать отозвать Зальбера, без этого Евросоюз его отзывать не станет».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

