Новой администрацией США был дан четкий сигнал о поддержке суверенитета Грузии - Квирикашвили

18.05.2017 12:15 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили оценивает свой визит в Вашингтон, как «очень плодотворный». По его словам, в ходе встреч с новой администрацией США был дан четкий сигнал о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Квирикашвили 8 мая прибыл в Вашингтон по приглашению вице-президента США Майка Пенса с трехдневным официальным визитом.



Премьер Грузии провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и Пенсом. После глава грузинского правительства встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, с министром финансов Стивеном Мнучином и министром торговли Уилбуром Россом, а также с сенаторами, в том числе, с председателем Военного комитета Сената США Джоном Маккейном.



В ходе этих встреч обе стороны подчеркивали, что американо-грузинское стратегическое партнерство остается очень прочным. Американская сторона поддержала территориальную целостность и суверенитет Грузии и стремления Тбилиси, направленные на интеграцию с ЕС и НАТО. Кроме того, был подписан важный договор о взаимодействии в области безопасности, который позволит двум странам обмениваться разведывательной информацией и укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.



«Встречи с новой администрацией США были проведены на наивысшем уровне, были рассмотрены очень важные вопросы. Мы получили очень четкий сигнал о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также об углублении стратегических направлений сотрудничества, что особенно важно для нас. Я считаю, что это был очень плодотворный визит», — сказал Квирикашвили в ходе сегодняшнего заседания правительства.



Премьер поблагодарил министерство иностранных дел Грузии, а также посла Грузии в США за работу, проделанную для организации его визита в США.















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