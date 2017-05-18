Сотрудники госаудита требуют невмешательства в их профессиональную деятельность

18.05.2017 12:26 Сотрудники Службы государственного аудита призывают власти дать гарантии независимости и невмешательства в их профессиональную деятельность.



В распространенном заявлении Служба государственного аудита выражает обеспокоенность в связи с нападением на главу службы аудита Лашу Тордия и выражает ему поддержку в осуществлении профессиональной деятельности.



На генерального аудитора напали вечером 12 мая в клубе в центре Тбилиси. Лаша Тордия, который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и в настоящее время продолжает лечение дома, обвиняет в нападении бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе. Тордия связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью, в частности, с делом о передаче земельных участков, в котором фигурирует Парцхаладзе. Сам Отар Парцхаладзе категорически отрицает обвинения и заявляет, что инициатором конфликта был сам Лаша Тордия.



«В первую очередь мы выражаем полную поддержку генеральному аудитору в осуществлении независимой и высокопрофессиональной деятельности государственного аудита», — говорится в заявлении.



Сотрудники службы аудита заявляют, что «независимая и квалифицированная служба государственного аудита является одним из важных завоеваний демократического общества» и считают нападение на генерального аудитора «равнозначным оказанию давления на организацию и профессиональную деятельность ее сотрудников».



«Мы крайне оскорблены высказанными в последние дни обвинениями по поводу пристрастности аудиторской деятельности. Хотим сообщить общественности, что каждый подготовленный нами аудиторский отчет основан на международных стандартах аудита», — отмечается в заявлении.



«Для того, чтобы у государственных аудиторов не появилось чувство незащищенности во время выполнения профессиональных обязанностей», авторы послания обращаются с просьбой к парламенту, президенту, правительству Грузии, а также к гражданскому обществу, международным и местным организациям с призывом «обеспечить на должном уровне гарантии независимости государственного аудита».



"Новости-Грузия"











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