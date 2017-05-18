Сакварелидзе: «Формат всеобщих обсуждений конституционных поправок нужно изменить»

18.05.2017 12:47 «Я не вижу, что молодежь хотела сорвать обсуждения. Для них главным было предъявить претензии, а что касается содержания этих претензий, об этом следует подумать - они реально требовали улучшить защиту труда. Думаю, очередная встреча в Тбилиси пройдет без эксцессов. Повторяю, целью молодежи не был срыв встречи - они требовали учесть свои требования и, наверное, власти должны к ним прислушаться», - заявил эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью газете «Резонанси».



«Это ведь народная презентация, но народ на ней молчит. Власти и оппозиция проводят презентацию - так было на протяжении 25 лет, но думаю, что в этот раз формат всеобщих обсуждений нужно изменить и сделать его более продуктивным... Вообще, у нового проекта конституции есть погрешности, но не столько, сколько было у прошлых. Прежние власти хотели сделать ведущей одну партию. Наверное, ту же цель преследуют и нынешние власти, но упреки оппозиции недостаточно аргументированы. Они лишают себя всех шансов. Например, по вопросу мажоритарной системы они имели шанс провести хотя бы одного мажоритария, как это сделали «промышленники»... Последние исследования показали, что у оппозиции низкий рейтинг и за них народ голосовать не будет - а в политике подарков не бывает, победу нужно завоевать», - заявил в беседе с корреспондентом издания Рамаз Сакварелидзе и на вопрос - «Правящая команда надеется на положительный отчет Венецианской комиссии...» - ответил:



«Прогнозировать это сложно, но я думаю, что в вопросе президента Венецианская комиссия препятствовать не будет, чего я не могу сказать о распределении неиспользованных мандатов».















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