Усупашвили: У «Грузинской мечты» комплекс неполноценности пребывания во власти

18.05.2017 12:56 По мнению бывшего председателя парламента Давида Усупашвили, с точки зрения конституционных изменений власть стоит на пути неминуемого поражения. Об этом он заявил в передаче "Политметр".



На вопрос журналиста, для чего "Грузинской мечте" конституционные поправки, Усупашвили заявил:



"К сожалению, я должен использовать этот термин, это в определенной доле комплекс неполноценности именно во время пребывания во власти.



То же самое, что к сожалению случалось с Михеилом Саакашвили и его командой, повторилось и в связи с "Грузинской мечтой, но это выявилось примерно год назад, когда они отказались от коалиционной системы, между тем коалиция была фундаментом того видения, с которым пришел новый лидер на политическую сцену.



Почему очередная власть должна идти по тому пути, по которому неминуем серьезный проигрыш, неминуем серьезный крах, об этом явствует мировой опыт, об этом явствует и наш опыт".



















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