ЕНД: Герберт Зальбер не впервые вредит нашим суверенным интересам

18.05.2017 15:20 По заявлению "Единого национального движения", партия крайне встревожена из-за заявления, сделанного специальным представителем Евросоюза, германским дипломатом Гербертом Зальбером в Цхинвали.



"Зальбер поздравил представителя марионеточного режима оккупированного цхинвальского региона Бибилова с выбором в т.н. президенты т.н. Южной Осетии, и выразил готовность о сотрудничестве с ним. Это не первый случай, когда этот дипломат делает заявления, вредящие нашим государственным интересам, но все его заявления власть Грузии по сегодняшний день оставляла без реагирования.



Мы считаем, что его заявления грубо посягают на территориальную целостность нашей страны, и радикально отличаются от официальной позиции Евросоюза, твердо поддерживающего территориальную целостность Грузии и политику непризнания. Следовательно, продолжение деятельности этого дипломата в ранге официального представителя Евросоюза напрямую наносит вред, как интересам нашей страны, так и стратегическим отношениям Грузии и Евросоюза.



Обращаемся к власти Грузии, немедленно потребовать освобождения Зальбера с занимаемой должности, и пресечь ему продление мандата.



Считаем, что безответственное заявление германского дипломата является прямым результатом политики, проведенной нынешней властью Грузии, в результате чего вопрос оккупированных территорий и процесса аннексии Грузии снят с международной повестки дня. Именно в результате пассивной дипломатической политики власти Грузии стало возможно ущемление государственных интересов Грузии со стороны европейского дипломата"- заявляет ЕНД.

















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