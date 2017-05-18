Президент сделал заявление против предлагаемой новой системы выборов

18.05.2017 16:16 То, что победившая сила забирает все нераспределенные голоса для меня принципиально неприемлемо, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Университете Сулхан-Саба Орбелиани на встрече в рамках «Конституция принадлежит всем».



Как отметил президент, то, что если он не проголосует за конкретную партию, а она все равно может получить его голос, с точки зрения избирательных технологий и морали неприемлемо.



«Нельзя, чтобы все голоса загребла и взяла себе одна партия. Тут вот стали говорить о том, что, мол, пусть возьмет не все голоса, а немного, однако для меня неприемлемо – много возьмет или мало, для меня неприемлемо присвоение. Эта практика для меня неприемлема и даст плохой импульс обществу. Два года ведутся разговоры о защите своего голоса, чтобы не отняли твой голой, не обманули и вдруг говорят, что та партия, за которую ты отдал свой голос, не преодолела 5%-й барьер и голоса забирает другая партия. Это принципиально неприемлемо не только по избирательной технологии, а и с моральной точки зрения», - заявил президент.

















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