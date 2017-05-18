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Джеджелава: Действия Зальбера абсолютно неприемлемы, и меры будут очень суровые
18.05.2017 16:59
По заявлению вице-премьера, министра образования и науки Александра Джеджелава, на сегодняшнем заседании правительства не говорили о действиях специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе и по кризисам в Грузии Герберта Зальбера.
После заседания правительства он заявил журналистам, что действие Зальбера неприемлемо.
"Однозначно это действие абсолютно неприемлемое, и меры будут очень суровые. Конкретно отзовут его или нет, это решение примет Министерство иностранных дел Грузии"- заявил Александр Джеджелава.
Герберт Зальбер в ходе визита в Цхинвальский регион поздравил Анатолия Бибилова с победой в т.н. президентских выборах, что вызвало возмущение грузинской общественности и всей политической элиты. Некоторые члены правительства, депутаты и эксперты требуют объявить Зельбера персоной нон-грата и удалить его из числа сопредседателей Женевских дискуссий.
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