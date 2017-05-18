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Безвизовый режим позволил многим эмигрантам увидеться с членами своих семей - посол в Греции


18.05.2017   17:02
С задействованием безвизового режима, после многолетнего ожидания, многие грузинские эмигранты в Греции смогли увидеться с членами своих семей. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Греции Иосиф Нанобашвили.

По словам посла, в Греции этот процесс идет "весьма конструктивно".

"Тема либерализации виз дала большое облегчение многим нашим эмигрантам, поскольку если они, исходя из своего статуса, не могут уехать из Греции, их близкие могут по достаточно льготной цене без всякой визы и бюрократических барьеров увидеться с родственниками. Я лично знаком с десятками эмигрантов, которые после нескольких лет ожидания смогли посетить своих родственников и детей"- заявил Иосиф Нанобашвили.

Посол отметил, что после задействования безвизового передвижения с границы Греции вернули назад всего около десяти граждан Грузии.

"Было всего несколько случаев, как в Салониках, так и Афинах, когда документы не были в порядке, только около десяти наших граждан из-за этого вернули обратно. Первые дни в аэропортах находились представители наших консульских служб, и наблюдали, как пойдет процесс"- заявил Иосиф Нанобашвили.

Посол отметил, что также не оправдалось ожидание, что драматически возрастет количество желающих поехать из Грузии в Грецию.

"Было определенное ожидание, что драматически возрастет количество желающих пересечь границу. В действительности зафиксировалось незначительное увеличение"- отметил посол.







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