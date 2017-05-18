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Кобахидзе и Дуда обсудили межпарламентское сотрудничество


18.05.2017   17:12
Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе в рамках официального визита в Варшаву встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщила пресс-служба законодательного органа Грузии.

Кобахидзе отправился в Варшаву в среду, чтобы принять участие в саммите глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы. В рамках визита Кобахидзе проведет ряд встреч. В первый день визита Дуда принял глав делегаций, которые принимают участие в саммите. "На встрече речь шла о роли парламентов в международной политике, о вызовах, существующих в плане безопасности, и о перспективах сотрудничества стран в разных направлениях", — сообщили в пресс-службе.

Накануне Кобахидзе встретился со своим польским коллегой Мареком Кухцинским. Стороны договорился о развитии сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Саммит глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы проходит в Варшаве с 17 по 20 мая. В мероприятии принимают участие представители более 20 стран, в том числе Хорватии, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Турции, Украины и Венгрии.






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