|
Кобахидзе и Дуда обсудили межпарламентское сотрудничество
18.05.2017 17:12
Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе в рамках официального визита в Варшаву встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщила пресс-служба законодательного органа Грузии.
Кобахидзе отправился в Варшаву в среду, чтобы принять участие в саммите глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы. В рамках визита Кобахидзе проведет ряд встреч. В первый день визита Дуда принял глав делегаций, которые принимают участие в саммите. "На встрече речь шла о роли парламентов в международной политике, о вызовах, существующих в плане безопасности, и о перспективах сотрудничества стран в разных направлениях", — сообщили в пресс-службе.
Накануне Кобахидзе встретился со своим польским коллегой Мареком Кухцинским. Стороны договорился о развитии сотрудничества между законодательными органами двух стран.
Саммит глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы проходит в Варшаве с 17 по 20 мая. В мероприятии принимают участие представители более 20 стран, в том числе Хорватии, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Турции, Украины и Венгрии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна