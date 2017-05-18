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НПО призывают Маргвелашвили назначить досрочные выборы в органы самоуправления


18.05.2017   17:25
Неправительственные организации протестуют против упразднения статуса самоуправления семи городам, и призывают власть к диалогу.

Третий сектор протестует против упразднения городам статуса самоуправления. НПО провели пресс-конференции в пяти городах страны, в том числе в Тбилиси.

Представители гражданского сектора призвали президента Грузии назначить досрочные выборы самоуправления, чтобы инициативу правящей команды не удалось привести в исполнение.

"Мы обязательно обратимся к президенту, которому предложим, возможно, как единственный выход, сегодня же назначить выборы самоуправления. Когда в условиях существующего на сегодня самоуправления будут объявлены выборы самоуправления, это означает, что выборы самоуправления должны провести в той данности, в которых объявлены выборы. Следовательно, все последующие решения, если таковые будут приняты, могут заработать только в 2022 году"- заявил Леван Алапишвили.

Исполнительный директор Центра по правам человека Алеко Цкитишвили назвал инициативу власти "возвращением в Советский Союз".

"Инициатива является возвращением в глубокое прошлое, в советский период, когда районами управляли секретари райкомов, а секретарями райкомов управлял секретарь ЦК. Сейчас мы не знаем, кого можно представить в качестве секретаря ЦК в Грузии, но думаем, что выражена склонность к жестко централизованной форме управления"- заявил Алеко Цкитишвили.







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