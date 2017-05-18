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Офис Могерини прокомментировал грузинский скандал Зальбера
18.05.2017 18:36
«Мы не признаем формат, в котором прошли т.н. президентские выборы в грузинском сепаратистском регионе т.н. Южная Осетия», - об этом сообщили агентству «IPN» в офисе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
ИА «IPN» обратилось в офис Федерики Могерини по поводу поздравления с победой Анатолия Бибилова на т.н. президентских выборах в «т.н. Южной Осетии» со стороны спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Герберта Зальбера.
«ЕС полностью и активно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Соответственно, мы не признаем формат, в котором прошли т.н. президентские выборы в грузинском сепаратистском регионе т.н. Южная Осетия. Евросоюз также прилагает усилия для мирного урегулирования конфликта, в том числе путем сопредседательства Женевских международных дискуссий. Эти принципы являются основаниями мандата и деятельности спецпредставителя ЕС», - заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕC по вопросам внешней политики и безопасности Майя Косьянчич.
Напомним, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Герберт Зальбер, который также является сопредседателем Женевских дискуссий, позавчера встретился с т.н. президентом «т.н. Южной Осетии» Анатолием Бибиловым и поздравил его с избранием на этот «пост».
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